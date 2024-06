Elezioni India, tutti i reportage di Sky tg24

Le elezioni indiane, con 979 milioni di elettori, sono il più grande processo democratico al mondo per numero di votanti. Si è votato in 7 fasi, dal 19 aprile al 1 giugno. In questa pagina tutti i reportage di Sky Tg24 da New Delhi, Mumbai, Jaipur, Varanasi e Ayodhya.

Il nazionalismo Hindu divide il paese

Al grido di Hindu first il nazionalismo hindu è l'ideogia al potere in India da 10 anni, dal 2014 con il premier Narendra Modi lo slogan Hindu first pervade la politica e la società indiana. Per chi ci crede è un ritorno alle origini, per i critici mette invece a rischio la laicità dello stato e alimenta la discriminazione e l'odio per i circa 200 milioni di musulmani. Per capirne di più siamo andati ad Ayodhya, dove Modi ha costruito un tempio del dio Rama sulle ceneri di una moschea abbattuta nel 1992.