Frana Papua Nuova Guinea, Unicef: difficile trovare sopravvissuti FOTO

Intorno alle 3 di venerdì notte si è staccato improvvisamente un intero versante del monte Mungalo che ha travolto case e abitanti. Lo smottamento abbia inghiottito circa 150 abitazioni in 6 villaggi. Secondo le prime stime, circa 2.000 persone sono rimaste sepolte. Finora recuperati in tutto sei cadaveri. Al via l'evacuazione per 8.000 persone