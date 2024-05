Papua Nuova Guinea, sono oltre 2mila le persone sepolte dalla frana

Risultano essere anche più di duemila le persone rimaste sepolte dalla grossa frana che si è staccata da una montagna, nella notte tra giovedì e venerdì , in una zona montuosa e praticamente inaccessibile della Papua Nuova Guinea. Lo ha riferito Port Moresby all’Onu: "La frana ha sepolto più di 2.000 persone vive e ha causato gravi distruzioni", ha fatto sapere il centro nazionale disastri del Paese.

Un “disastro naturale”

Nelle scorse ore le autorità locali avevano riferito di un “disastro naturale”. In particolare, la frana ha interessato un villaggio di Kaokalam provocando numerose vittime. "Ci sono circa 150 case sepolte e si stima che centinaia di persone siano morte" aveva sottolineato Serhan Aktoprak, un funzionario dell'agenzia Onu per l'immigrazione con sede a Port Moresby. La grave frana avrebbe colpito "più di sei villaggi" in una regione montuosa della Papa Nuova Guinea centrale, hanno spiegato ancora le autorità locali. Il governatore della provincia di Enga, Peter Ipatas, interessata dalla tragedia ha parlato appunto di un "disastro naturale senza precedenti che ha causato perdite umane e danni materiali".