Papua Nuova Guinea, frana distrugge villaggi: quasi 700 morti

La terra ha ceduto in una zona della provincia di Enga intorno alle tre di notte ora locale, sorprendendo nel sonno la popolazione. Tra le vittime ci sarebbero anche diversi bambini

Disastro naturale in Papa Nuova Guinea. Una massiccia frana ha raso al suolo un villaggio di Kaokalam provocando centinaia di vittime. Lo ha detto all'agenzia Afp un funzionario delle Nazioni Unite. "Ci sono circa 150 case sepolte e si stima che 670 persone siano morte" ha detto Serhan Aktoprak, un funzionario dell'agenzia Onu per l'immigrazione con sede a Port Moresby.

Sei villaggi rasi al suolo, "disastro senza precedenti"

La grave frana ha colpito "più di sei villaggi" in una regione montuosa della Papa Nuova Guinea centrale, hanno riferito le autorità locali. Il governatore della provincia di Enga, Peter Ipatas, ha parlato di un "disastro naturale senza precedenti che ha causato perdite umane e danni materiali". La tragedia è avvenuta nella notte e ha colpito in particolare il villaggio di Kaokalam. "Sembra che siano state sepolte più di 100 case”. Le squadre di soccorso sono arrivate sul luogo, aiutando gli abitanti dei villaggi locali a cercare centinaia di persone che si teme siano morte sotto enormi cumuli di macerie e fango. Il disastro ha colpito una parte isolata della provincia di Enga intorno alle 3:00 di ieri notte, spazzando via fasce dell'insediamento collinare mentre gli abitanti del villaggio dormivano.