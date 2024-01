Cina, almeno 47 persone travolte da una frana nello Yunnan

Lo smottamento è avvenuto alle 5.51 locali nel villaggio di Liangshui, nella città di Tangfang, contea di Zhenxiong. Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato "ogni sforzo utile per la ricerca e il salvataggio a tutto campo delle persone disperse"

Sono almeno 47 le persone rimaste sepolte a causa di una frana avvenuta in Cina alle 5.51 locali (le 22.51 di domenica in Italia) nel villaggio di Liangshui, nella città di Tangfang, contea di Zhenxiong, parte della provincia di sudovest dello Yunnan. È quanto riportano i media statali, secondo cui "47 persone appartenenti a 18 famiglie sono rimaste intrappolate".

Xi Jinping: “Fare ogni sforzo per il salvataggio”

L'agenzia Xinhua ha aggiunto che sono ancora in corso le attività di ricerca e di salvataggio dei dispersi. Il presidente cinese Xi Jinping ha sollecitato "ogni sforzo utile per la ricerca e il salvataggio a tutto campo delle persone disperse". Sono centinaia i soccorritori impegnati in una corsa contro il tempo alla ricerca di superstiti.