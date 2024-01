Cina, incendio nel dormitorio di una scuola: 13 morti

Lo scorso novembre 26 persone rimasero uccise e decine furono ricoverate in ospedale dopo che le fiamme devastarono la sede di una compagnia mineraria nello Shanxi. Ad aprile, tra i casi più clamorosi, un incendio in un ospedale di Pechino causò 29 vittime costringendo decine di persone a gettarsi dalle finestre per sfuggire alla violenza delle fiamme ascolta articolo

Tragedia in Cina dove almeno 13 persone sono morte nel dormitorio di una scuola nella località di Yanshanpu (provincia di Henan) a causa di un incendio divampato nella serata di ieri. Il bilancio è stato fornito dalle autorità locali, ma non è chiara l'età delle vittime, né cosa abbia provocato il fuoco. La Cctv ha riferito del fermo del dirigente scolastico. Il Global Times, tabloid nazionalista, scrive di responsabili dell'istituto in stato di fermo.

I soccorsi "Alle 23 di venerdì, i vigili del fuoco locali hanno ricevuto l'allarme per un incendio nel dormitorio della scuola Yingcai nel villaggio di Yanshanpu, città di Dushu", ha riferito l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua. I soccorritori "sono arrivati rapidamente sul posto e le fiamme sono state domate alle 23.38 locali" (16.38 in Italia). Il villaggio si trova alla periferia di Nanyang, una città di quasi 10 milioni di abitanti. Sono poche le informazioni sul collegio disponibili al pubblico, anche se i video sui social media pubblicati in precedenza mostrano bambini piccoli che indossano grembiuli con il logo della scuola e bambini più grandi alle prese con lezioni di calligrafia.