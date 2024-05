Cina, Vladimir Putin incontra Xi Jinping a Pechino

Pechino non ha condannato l’invasione in Ucraina

Si tratta della seconda visita di Putin in meno di un anno, dopo il viaggio effettuato nell'ottobre 2023 in occasione del Terzo Forum sulle Nuove Vie della Seta. Per il presidente cinese la visita è l'occasione per dimostrare che la sua affinità con Putin non ha compromesso la sua capacità di intrattenere rapporti con l'Occidente, soprattutto dopo che Washington ha chiesto a Pechino di non fornire componenti che potrebbero essere utilizzati in guerra. Il colosso asiatico, che non ha condannato l'invasione in Ucraina, ha negato di avere legami militari con la Russia, ma ha chiesto lo svolgimento di una conferenza "riconosciuta da tutte le parti" per riprendere il dialogo.