L'Italia esce dalla Via della Seta: le possibili conseguenze

3/12 ©Ansa

VIA MARE, VIA TERRA E NON SOLO

Il progetto, da centinaia di migliaia di dollari e con centinaia di Paesi aderenti, si sviluppa attraverso vie terrestri – gasdotti, oleodotti, strade, ferrovie e così via – e vie marine, compreso lo sviluppo dei porti, per collegare la Cina ai suoi partner a partire dal Mediterraneo e l’Oceano Indiano. Non solo: nel 2015 è stata lanciata la Digital Silk Road, a sottolineare l’influenza del Dragone nella sfera digitale, dall’e-commerce alle telecomunicazioni e dai pagamenti online ai sistemi di sorveglianza

Stati Uniti e Cina, la guerra tecnologica è già inizata