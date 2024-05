Usa, ala del Boeing di Trump urta un aereo in Florida: nessun ferito

L'agenzia statunitense responsabile dei voli civili ha dato notizia dell'accaduto parlando di un velivolo privato, senza identificarlo come appartenente al tycoon, ma fornendo il suo numero di coda. La collisione è avvenuta in fase di rullaggio

Un'ala del Boeing 757 di proprietà dell'ex presidente americano Donald Trump ha urtato in fase di rullaggio un aereo parcheggiato all'aeroporto internazionale di West Palm Beach, in Florida. Lo riportano oggi i media Usa, specificando che l'incidente è avvenuto domenica.

Indagini in corso sull'incidente

La Federal Aviation Administration (Faa), l'agenzia statale responsabile dei voli civili Usa, ha dato notizia dell'accaduto parlando di un Boieng privato senza identificarlo come appartenente al tycoon, ma fornendo il suo numero di coda. L'aereo colpito è invece un jet aziendale, ha detto la Faa. Nella collisione non ci sono stati feriti, viene specificato. "Un Boeing 757 di proprietà privata è atterrato in sicurezza all'aeroporto internazionale di West Palm Beach intorno all'1:20 ora locale di domenica 12 maggio: durante il rullaggio la sua aletta d'estremità ha impattato un jet aziendale parcheggiato e non occupato", ha reso noto la Faa in un comunicato in cui sottolinea che "sta indagando" sull'incidente.

Trump e Biden vincono le primarie in Maryland

Intanto, Donald Trump e Joe Biden si sono aggiudicati le rispettive primarie repubblicane e democratiche nel Maryland e in West Virginia. Da registrare anche l'ultimo attacco del presidente uscente, che ha definito il tycoon "un perdente". Biden lo ha detto nel corso di un evento di raccolta fondi, durante il quale ironicamente si è chiesto se Trump si sia iniettato del disinfettante per combattere il Covid come aveva suggerito agli americani. "Mi chiedo se lo abbia fatto. Potrebbe spiegare qualcosa", ha osservato Biden.