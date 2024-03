Dengue, in Argentina epidemia senza precedenti: più di 150mila casi

Emergenza dengue in America Latina. Resta alto l'allarme in Argentina dove l'ultimo Bollettino epidemiologico nazionale del ministero della Salute parla di almeno 106 morti e più di 151mila contagiati. Dati registrati da fine luglio 2023 ad oggi. "L'incidenza raggiunta finora per l'intero Paese è di 321 casi ogni 100mila abitanti" ha precisato il ministro Mario Russo. Il numero più alto di casi è stato registrato finora nella settimana dal 3 al 9 marzo con 23.723, che rappresenta il massimo storico fino ad oggi di casi segnalati in una settimana, ha sottolineato il dicastero.