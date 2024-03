Islanda, quarta eruzione vulcano di Grindavík dallo scorso dicembre

La lava è eruttata da una nuova faglia vulcanica tra Stora Skogfell e Hagafell sulla penisola islandese di Reykjanes. L’evento era considerato imminente dalle autorità e dagli esperti locali, anche se non si poteva calcolare il momento preciso nel quale sarebbe avvenuta

Il vulcano di Grindavík, nella penisola di Reykjanes, nel sudovest dell’ Islanda e a poca distanza dalla capitale Reykjavík, ieri sera verso le 20:20 ora locale (le 21:20 in Italia) ha di nuovo cominciato a eruttare. La lava è fuoriuscita da una nuova faglia tra Stora Skogfell e Hagafell, segnando la quarta eruzione nella zona da dicembre. Pochi minuti prima, l'Istituto meteorologico islandese aveva emesso un comunicato in cui avvertiva dell'attività sismica. Secondo la stampa locale, il villaggio di pescatori di Grindavik ha iniziato a essere evacuato e i residenti hanno ricevuto messaggi di testo che li invitavano a lasciare rapidamente l'area. È stata evacuata anche la vicina Laguna Blu, una nota area geotermale islandese e tra le maggiori attrazioni turistiche dell’isola.

Evento considerato imminente

L’aeroporto di Keflavik, il principale dell’Islanda che dista circa 50 minuti in auto da Grindavík, ha continuato a funzionare regolarmente. L’evento era considerato imminente dalle autorità e dagli esperti locali, anche se non si poteva calcolare il momento preciso nel quale sarebbe avvenuta. A Grindavík, che conta circa 3.800 abitanti, le eruzioni sono ormai diventate frequenti. La prima fu lo scorso 11 novembre, in previsione dell’eruzione avvenuta circa un mese dopo, ma agli abitanti fu concesso di tornare nelle proprie case solo il 19 febbraio. Ben pochi però decisero di farlo, a causa del rischio di nuove eruzioni o fenomeni sismici.