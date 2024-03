Dopo il "caso photoshop", la Cnn analizzerà tutte le foto di Kate

Non si placano le polemiche su Kate Middleton. Al centro del dibattito nel Regno Unito , ma non solo, la fotografia di alcuni giorni fa che ritrae Kate insieme ai figli, rivelatasi manipolata dalla stessa principessa, come da lei in seguito ammesso. Si trattava, tra l’altro, del primo scatto ufficiale pubblicato dopo la misteriosa operazione all'addome di due mesi fa che ha riguardato la consorte del principe William. Al britannico “Mirror” un'amica ha raccontato che Kate è "sconvolta dal clamore causato da quella che doveva essere una foto di famiglia evidentemente innocente". E, sul tema, sta intervenendo anche la Cnn che ha rivelato di voler esaminare tutte le fotografie distribuite da Kensington Palace dopo che la principessa del Galles ha ammesso di aver modificato il ritratto di famiglia e ha chiesto scusa.

La decisione della Cnn

L'emittente americana ha sottolineato che è "inaccettabile spostare, cambiare o manipolare i pixel di un'immagine" in quanto altererebbe la realtà della situazione che la foto intende documentare. Poi la scelta di “esaminare tutte le foto fornite in precedenza da Kensington Palace", mentre sul web la sorte di Kate continua ad essere oggetto di ogni genere di ipotesi. Tra gli ultimi rumour c’è anche quello secondo cui sarebbe stata manipolata anche l'ultima immagine della 42enne, quella catturata da due fotografi lunedì intorno alle 13:30, nei pressi dell'abitazione dei principi del Galles, in un villaggio all'uscita della tenuta di Windsor.

Il “Katespiracy”

Curiosamente, adesso, il tormentone legato alla vicenda ha anche un nome, ovvero “Kategate” o “Katespiracy”. E continuano a circolare, come detto, ipotesi tra le più disparate legate alle sorti della principessa e ai fatti che l’hanno riguardata più di recente. La sua prolungata assenza, si dice, potrebbe essere frutto del protrarsi della malattia, più grave di quanto il Palazzo voglia ammettere, oppure ancora Kate potrebbe aver intenzione di divorziare dal principe William, anche a causa dei suoi tradimenti. Oppure, ancora, voci sostengono che voglia lasciare i suoi “doveri reali” perché' esausta a causa dell’eccessiva pressione. Secondo il National Enquirer la principessa vorrebbe gettare la spugna ed anche per questo motivo continua a rimandare la data in cui tornerà alla vita pubblica: "La lotta disperata di Kate con le costanti pressioni della vita nell'acquario reale ha chiaramente avuto un terribile impatto sulla sua salute fisica e mentale", segnala il tabloid statunitense. Ad oggi, comunque, Kate Middleton ha confermato la sua partecipazione alla cerimonia “Trooping the Colour”, che si terrà il prossimo 8 giugno.