Kate Middleton parteciperà l'8 giugno al Trooping the Colour

In due mesi solo una foto rubata

A comunicare la presenza della futura regina alla cerimonia dell’8 giugno è stato un comunicato del Ministero della Difesa. Kate è assente dai riflettori già da due mesi (salvo una foto rubata spuntata proprio nelle ultime ore mentre era in auto insieme alla mamma) in concomitanza con i postumi del delicato, quanto misterioso, intervento chirurgico all'addome subito a metà gennaio. Finora il palazzo si era limitato a far sapere che la principessa di Galles sarebbe rimasta fuori gioco fino e non prima di Pasqua.