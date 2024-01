La principessa del Galles è stata sottoposta a un'operazione all'addome e dovrà restare in ospedale per 10 o 14 giorni. La 42enne moglie dell'erede al trono britannico "difficilmente tornerà alle funzioni pubbliche prima di Pasqua", si legge in una nota ufficiale di Kensington Palace, che rassicura "l'intervento è avvenuto con successo"

Kate Middleton è stata ricoverata per un intervento chirurgico all’addome. A riferirlo è stato il portavoce di Kensington Palace il quale, in una comunicazione ufficiale, ha confermato che l’operazione è avvenuta con successo. La principessa del Galles dovrà restare in ospedale dai 10 ai 14 giorni, secondo quanto imposto dai medici, per poi proseguire la convalescenza nel castello di Windsor, dove risiede la famiglia.

La nota ufficiale di Kensington Palace

Secondo quanto riferiscono da Kensington Palace, “difficilmente tornerà alle funzioni pubbliche prima di Pasqua”, si legge nella nota. Cosa che conferma che non si è trattato di un intervento leggero. Ma secondo il Daily Mail non si tratterebbe di cancro. La 42enne, moglie dell'erede al trono britannico, “spera che il pubblico comprenda il suo desiderio di mantenere quanta più normalità possibile per i suoi figli; e che le sue informazioni mediche personali rimangano private”, riporta il comunicato.

L'intervento

“La Principessa del Galles desidera scusarsi con tutti gli interessati per aver dovuto posticipare i suoi prossimi impegni. Non vede l'ora di reintegrarne altrettanti, il più presto possibile”. Kensington Palace ha infine fatto sapere che "fornirà aggiornamenti sui progressi" della paziente solo "quando ci saranno nuove informazioni significative da condividere". Kate Middleton era stata ricoverata - durante le tre gravidanze di George, Charlotte e Louis - per iperemesi gravidica, la forte nausea di cui spesso soffrono le donne in gravidanza.