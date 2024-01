Kate Middleton, gli auguri e il regalo di re Carlo per il compleanno

Il successore di Elisabetta II potrebbe conferire alla nuora l’ambito titolo di Royal Lady of the Order of the Garter

Compie oggi 42 anni Kate Middleton, moglie del principe William. Festeggiamenti per il compleanno in corso presso la residenza Adelaide Cottage. Oltre al ritratto che come ogni anno sarà postato sugli account ufficiali della famiglia reale, c’è grande attesa per il regalo che Re Carlo potrebbe riservare alla nuora: il conferimento dell’ambito titolo di Royal Lady of the Order of the Garter, una delle cariche onorifiche più alte della Corona del Regno Unito. Un’onorificenza che potrebbe almeno in parte riscattare gli ultimi difficili compleanni di Kate, macchiati dalle rivelazioni della coppia formata da Meghan Markle e il cognato Harry: prima nel 2020, quando i due annunciarono il loro addio alla famiglia reale proprio l’8 gennaio, un giorno prima del compleanno, poi lo scorso anno con l’uscita dell’autobiografia di Harry intitolata Spare, che dipinge Middleton in maniera tutt’altro che lusinghiera.