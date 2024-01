Royal family, pagelle scolastiche da incubo: salvi solo William e Kate

Tra i banchi di scuola la famiglia reale inglese non ha mai brillato particolarmente. A rivelarlo sono le pagelle scolastiche di Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea, ritrovate per caso nella sua vecchia scuola. Tra insufficienze e abbandoni, nessuno si salva ad eccezione di Kate Middleton e del principe William.

Le pagelle dei reali

Partiamo dall’attuale regina Camilla: dopo essere riuscita a portare a casa soltanto una materia agli esami che concludono la scuola dell’obbligo, abbandonò gli studi a 16 anni. Neppure Sarah Ferguson, che oggi è pure una scrittrice, se l’è cavata meglio. La duchessa di York infatti, agli esami finali, fu bocciata in quasi tutte le materie (lingua e letteratura inglese, biologia, francese e geografia), superando arte con la sufficienza e inglese orale. Male anche Diana, che lasciò la scuola dell’obbligo senza ottenere il diploma.

La pagella di re Carlo

Anche a re Carlo non è andata benissimo. Il sovrano inglese ottenne la sufficienza soltanto in due materie (storia e francese) all’esame di maturità, e nonostante la “terribile” pagella, riuscì a essere ammesso a Cambridge, dove si laureò con “lower second”, il secondo voto più basso. Neppure il figlio Harry ebbe una carriera scolastica sfavillante: con un’insufficienza in geografia e una votazione discreta in arte (pare che fossero gli insegnanti a fare il lavoro per lui), non si iscrisse all’università e frequentò invece l’accademia militare.

Risultati buoni invece per William e Kate. Mentre il principe alla maturità ha ottenuto un punteggio alto in geografia, discreto in storia e sufficiente in biologia, la duchessa di Cambridge è andata molto bene in matematica, arte e inglese. I futuri eredi al trono hanno entrambi concluso il percorso universitario con un “upper second”, cioè una votazione buona.