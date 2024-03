Kate Middleton, prima foto della principessa dopo la malattia

Occhiali da sole e volto teso, la principessa appare per la prima volta dopo l'intervento all'addome che l'ha obbligata a una lunga convalescenza, in uno scatto diffuso da alcuni tabloid nel Regno Unito

Dopo mesi di dubbi e congetture sulla salute di Kate Middleton arriva una foto che rassicura sulle sue condizioni di salute. L'immagine è stata riprodotta ieri sera nell'edizione online di diversi tabloid e diffusa in Italia sui social del settimanale “Chi”. Nello scatto, diventato subito virale, dove si vede la principessa del Galles seduta in auto accanto alla madre Carole Middleton al volante. Sono state fotografate ieri mattina nei pressi del Castello di Windsor. Occhiali da sole e volto teso, ma sereno, Kate appare per la prima volta dopo l'intervento all'addome che l'ha obbligata a una lunga convalescenza.

William si è preso cura dei figli

Il 17 gennaio Kensington Palace aveva annunciato che Kate era stata ricoverata alla London Clinic il giorno precedente per un "intervento chirurgico addominale programmato" e che avrebbe lasciato gli impegni pubblici per tre mesi, un periodo sufficientemente lungo a far preoccupare gli abitanti del Regno. William in questo periodo ha ridotto al minimo gli impegni per prendersi cura dei figli durante la convalescenza della moglie ed è stata la regina Camilla a fa fronte agli appuntamenti irrinunciabili, come le commemorazioni a un anno dalla morte di re Costantino di Grecia.