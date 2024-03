La salute della Principessa Kate e la crisi di nervi del Regno Unito

La lunga convalescenza della moglie di William sta causando tensioni, gaffe e smentite a ripetizione. L’ultimo passo falso riguarda l’annuncio da parte del Ministero della Difesa al Trooping The Colour, la parata militare che celebra il compleanno ufficiale del Re, come ogni anno a giugno (La corrispondente)

LONDRA – Kate Middleton sta male e anche il Regno Unito non si sente benissimo, verrebbe da dire parafrasando una famosa battuta di Woody Allen. Lungi dal voler essere irriverente nei confronti dello stato di salute della Principessa di Galles – sottoposta a un intervento addominale non meglio precisato a gennaio – la sua convalescenza sta provocando una serie di tensioni, gaffe e smentite che la dicono lunga su quanto i nervi siano tesi quando si tocca questo argomento.

Kate al Trooping The Colour

Il Ministero della Difesa ha pubblicato nella giornata di martedì la notizia che la futura regina parteciperà al Trooping the Colour, la cerimonia che celebra il compleanno ufficiale di qualsiasi sovrano nel Regno Unito e che ha luogo a inizio giugno. Si tratta di una parata militare, e siccome la Principessa di Galles è Colonnello delle Irish Guard, è normale che vi partecipi. Ma questi non sono appunto tempi normali.

Un clamoroso equivoco

La notizia ha dato luogo innanzitutto a un clamoroso equivoco, anche se in realtà solo sulla stampa non britannica. Il fatto che Kate sia presente l’8 giugno non vuol dire che la sua convalescenza si allunghi ulteriormente. Kensington Palace – unica realtà che può comunicare notizie rispetto a William e Kate – ha scritto e ribadito che le comunicazioni rispetto alle condizioni di salute di Catherine ci saranno solo in caso di novità di rilievo. In mancanza di queste fa fede quanto annunciato: la convalescenza durerà fino a Pasqua. Il fatto, dunque, che il Trooping The Colour sia il primo appuntamento confermato, non significa che non vedremo la Principessa impegnata in altre occasioni ufficiali prima di quella data.

Il passo indietro del Ministero della Difesa

Ma anche rispetto a questo appuntamento la questione si complica, perché Kensington Palace non ha affatto gradito l’invasione di campo del Ministero della Difesa, costretto a un imbarazzante passo indietro. La comunicazione della partecipazione della Principessa è stata rimossa dal sito nottetempo. Di nuovo: questo non vuol dire che Kate non sarà presente alla parata, vuol dire semplicemente che bisognerà aspettare la comunicazione dal canale ufficiale preposto a farlo a tempo debito.

La tutela della privacy

Il clima di isteria collettiva che circonda Kate è alimentato dalla scarsità di notizie che la riguardano (prova ne sono anche gli scatti rubati dalla rivista americana TMZ che la ritraggono in macchina con la madre Carole, non pubblicati nel Regno Unito). Ma le informazioni fornite col contagocce potrebbero anche essere il frutto della ferma volontà (oltretutto dichiarata) di tutelare la privacy della 42enne Principessa, madre di tre bambini.

La Regina Camilla ai Caraibi

Chi mantiene il sangue freddo è sicuramente la Regina Camilla. Mentre il Re riceve i trattamenti settimanali contro il cancro che l’ha colpito, la sovrana è volata ai Caraibi per una settimana di riposo. Una pausa per i troppi impegni presi ultimamente. Fedele al motto: keep cool and carry on.