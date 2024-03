Uk, la regina Camilla “è esausta”: per lei una settimana di riposo

La regina consorte nelle ultime settimane ha sostenuto tutti gli impegni reali da sola, sopperendo alla convalescenza del marito, re Carlo III, in cura per un tumore. Dopo tanti appuntamenti ufficiali di fila è stata descritta da fonti di palazzo come “esausta”. Così si è presa una settimana di vacanza. Gli impegni della Royal Family cadono dunque nelle mani della principessa Anna e su William, la cui moglie Kate è ancora convalescente per l'intervento all'addome

Tredici appuntamenti ufficiali di fila si sono rivelati troppi per la regina Camilla , descritta da fonti di palazzo come “esausta”. Così si è presa una settimana di vacanza dopo aver sostenuto da varie settimane tutti gli impegni reali da sola, sopperendo alla convalescenza del consorte, re Carlo III, in cura per un tumore . La stampa britannica osserva che la regina consorte, 76 anni, ha presenziato da sola o in veste di capo della famiglia a tutti e gli appuntamenti, guidando, fra l'altro, la Royal Family britannica al funerale di re Costantino di Grecia, padrino di Carlo deceduto in gennaio, dal quale si è sfilato all'ultimo anche l'erede al trono William per motivi "personali" non precisati.

Ora l'agenda di Camilla, la cui resistenza è sembrata preoccupare osservatori e media, è sgombra, almeno fino al Commonwealth Day, che si celebrerà l'11 marzo. Fonti ben informate al Daily Mail hanno suggerito che con ogni probabilità sarà stato lo stesso sovrano a insistere affinché la moglie si prendesse qualche giorno di riposo. "Sebbene non si aspettasse di trovarsi nella posizione di guidare la famiglia - scrive il domenicale del Times -, la regina è assolutamente pronta a fare qualunque cosa sia necessario fare per l'istituzione" che rappresenta, cioè per la monarchia. Gli impegni della Royal Family cadono dunque nelle mani della principessa Anna, secondogenita della defunta Elisabetta II, che da decenni segue impeccabilmente gli eventi della Corona e su William, la cui moglie è ancora convalescente per l'intervento all'addome.

Le condizioni di Kate

A preoccupare e incuriosire i sudditi e non solo, è proprio la salute di Katherine sulla cui figura si addensano sempre più teorie complottistiche considerato che la principessa del Galles non si vede in pubblico da Natale dopo l'operazione. William e Kate, e la loro squadra a Kensington Palace, mantengono la linea espressa a gennaio: la principessa non tornerà agli impegni pubblici fino a dopo Pasqua. Le voci e i pettegolezzi si sono poi alimentate dopo la decisione del figlio di Carlo e Diana di non partecipare ad una cerimonia funebre a Windsor martedì scorso per ragioni personali sconosciute, anche se il palazzo ha insistito che la principessa si sta riprendendo bene. Ma la decisione del principe e la mancanza di spiegazioni hanno messo in luce quanto sia ad alto rischio la loro strategia di tacere: un vuoto di informazioni che viene rapidamente colmato da speculazioni e complotti, che hanno avuta una eco sui social media per tutta la settimana.

Bbc: “Fitta nebbia di incertezza”

Secondo l'ex segretaria alle comunicazioni del Palazzo, Ailsa Anderson, il vorace appetito di notizie sulla principessa non è una novità, ricordando di avere ricevuto decine di telefonate quando il principe Filippo partecipò ad un fidanzamento con un cerotto sulla mano. In un editoriale la Bbc ha parlato di una fitta nebbia di incertezze che circonda i reali che provoca solo altre domande. L'emittente britannica, sempre attenta alle vicende della corona, sottolinea che la segretezza che circonda il mondo dorato di una monarchia moderna, sebbene serva ad alimentare quel mistero necessario per mantenere un alone di regalità e misticismo, rischia al contempo di essere interpretata come un vero e proprio occultamento della realtà.