Kate Middleton, il Palazzo smentisce le teorie fake sulla malattia

Continua il silenzio di Kate Middleton, comparsa in pubblico l’ultima volta a Natale e poi ricoverata alla London Clinic a metà gennaio per un intervento addominale programmato. Viste le tante teorie che circolano sull’assenza anche di foto della principessa di Galles, sui social media si moltiplicano teorie fake e cospirazioniste. "Siamo stati molto chiari fin dall'inizio che la principessa del Galles sarebbe stata assente fino a dopo Pasqua e Kensington Palace avrebbe fornito aggiornamenti solo quando ci fosse stato qualcosa di significativo", ha replicato un portavoce, aggiungendo che Kate Middleton "sta bene". Ad alimentare le teorie anche l’improvviso ritiro del principe William dalla cerimonia funebre in onore del suo padrino, il re Costantino II di Grecia, per imprecisate "questioni personali".

Da quello che si sa ufficialmente, la principessa sta seguendo la tempistica a suo tempo già fissata, che prevedeva una degenza di 10-14 giorni in ospedale dopo l'intervento chirurgico (alla fine è stata dimessa il 29 gennaio, 13 giorni dopo l'intervento) e un periodo continuato senza ritorno alle funzioni pubbliche fino a dopo Pasqua, che quest’anno cade il 31 marzo. Dopo un iniziale recupero nella dimora a Windsor, a febbraio Kate Middleton si è trasferita insieme al principe William e ai loro tre figli ad Anmer Hall, la loro casa nel Norfolk, in coincidenza con le vacanze scolastiche. "Catherine si sta riprendendo bene", ha dichiarato una fonte della Casa reale al Daily Mail. "Non vedeva l'ora di cambiare aria e rilassarsi nel Norfolk mentre i bambini si sfogano con William”, ha continuato.

Le teorie

Nonostante le precisazioni ufficiali, sono diverse le teorie fake e complottiste che circolano su X, TikTok e Reddit sullo stato di salute della principessa: una delle più condivise sostiene che la principessa sia in coma, come ha dichiarato la conduttrice televisiva spagnola Concha Calleja, riportando una fonte anonima della Casa reale. Una storia smentita con forza dal Palazzo, che ha definito questa teoria "una totale assurdità". Inoltre, c’è chi parla di matrimonio travagliato, di divorzio imminente e non mancano anche le speculazioni su una possibile relazione extraconiugale del principe William. Alcuni hanno addirittura suggerito la violenza domestica, riportando il noto "carattere irascibile" del principe suggerito anche dal fratello Harry nella sua autobiografia, Spare, dove si parla di un alterco fisico tra i due giovani di casa Windsor. Su Reddit, un commentatore ha notato quanto fosse insolito che non ci fossero foto recenti di Middleton, scrivendo: "Questa è la stessa donna che si è fatta ritrarre con i capelli e il trucco completi mentre teneva in braccio i figli appena nati dopo neanche 24 ore". Inoltre, come ha sottolineato il commentatore, anche Re Carlo ha avuto problemi di salute, con la diagnosi del cancro, ma questo non lo ha fatto scomparire dalla vita pubblica. Non mancano anche post ironici sulla principessa: alcuni utenti sostengono che si stia riprendendo da un intervento di chirurgia estetica e altri che abbia sbagliato il taglio di capelli, e sia quindi costretta a prendersi del tempo per farli ricrescere.