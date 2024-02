I reali sono stati avvistati nel corso di una visita all'istituto di Oxford, che tra due anni potrebbe ospitare l'erede al trono. La scelta non ricadrebbe, quindi, su Eton, frequentata dai figli del re Carlo. Tra i motivi che porterebbero a questa decisione, c'è l'attenzione ai temi della salute mentale e dell'ambizione personale

Il principe George ha quasi undici anni, ma si inizia già a ragionare su quale scuola lo accoglierà tra due anni. Ad ora, è uno studente della Lambrook School di Ascot e ci si aspetterebbe Eton come nuovo istituto dell’erede al trono, lo stesso dove hanno studiato il papà William e lo zio Harry. A quanto pare, però, i reali d’Inghilterra stanno valutando anche altre opzioni. Tra queste, stando alla stampa inglese, c’è il St. Edward’s, ad Oxford, dove sono stati avvistati William e Kate – non è chiaro quando, considerando che, al momento, la principessa si trova in convalescenza nell’Adelaide Cottage a Windsor, dopo l’operazione all’addome dello scorso gennaio.