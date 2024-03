Kate, le ipotesi sulla foto ritoccata e le critiche dei tabloid

La fotografia di Kate Middleton con i figli, rivelatasi manipolata dalla stessa principessa, come da lei ammesso, continua a fare scalpore. Non si spengono le polemiche e gli interrogativi sulla casa reale, e in primis sui principi di Galles, per il passo falso dell’immagine diffusa due giorni fa come primo scatto ufficiale dopo la misteriosa operazione all'addome di due mesi fa - con l'intento di rassicurare l'opinione pubblica - e poi ritirata (con tanto di scuse) dopo il polverone.

I commenti dei tabloid

La vicenda domina le prime pagine dei tabloid della stampa britannica, mentre resta in secondo piano sui giornali di opinioni, che non mancano tuttavia di esprimere riflessioni e perplessità: anche dopo l'irrituale mea culpa fatto ieri via X dalla principessa in persona, costretta in qualche modo ad assumersi la responsabilità "dell'editing". Il Daily Mirror e il Daily Mail evocano entrambi "un disastro di pr" da parte di Kensington Palace, residenza ufficiale e sede dello staff dell'erede al trono William e di sua moglie, una situazione di "caos" nonché un "clamoroso contraccolpo" d'immagine sull'intera famiglia reale. Mentre solo il Sun si stacca dal coro intimando ai "complottisti" di tenere "giù le mani da Kate". Stavolta però non è solo questione di teorie della cospirazione, come ammette un commentatore reale della Bbc. Stando al quale la vicenda pone legittimamente in questione il rapporto "di fiducia" tra monarchia e sudditi e suggerisce qualche approfondimento su un approccio "meno deferente" all'iconografia dei Windsor.

Le ipotesi

Intanto crescono i dubbi sulle responsabilità della manipolazione della foto incriminata (scattata secondo il palazzo da William in persona), che quasi nessuno crede possa essere stata compiuta dalla sola Kate. Inevitabilmente il caso alimenta nuove teorie e illazioni. Sia sulle condizioni e i tempi del ritorno in pubblico della principessa (fissati per ora vagamente a "dopo Pasqua"); sia sullo stesso ritratto dello scandalo: che la corte ha evitato di ripubblicare in versione non artefatta, dopo l'ammissione di "ritocchi marginali"", tanto da spingere una influencer popolare su Tik Tok a ipotizzare che possa risalire in realtà addirittura "a novembre”. Un’altra teoria che circola su X, riportata dal Corriere della Sera, è quella di una social media editor, secondo cui il viso di Kate sarebbe molto simile (o lo stesso modificato con un programma di photo editing) di quello apparso in una copertina di Vogue del 2016.