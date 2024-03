Lo zio di Kate Middleton parla della salute della nipote al GF inglese

Figura chiacchierata entra al Grande Fratello

Già condannato in passato per aver picchiato in stato di ubriachezza sua moglie, Gary Goldsmith ha accettato l'invito di Itv di entrare a far parte in corsa del cast dell'edizione britannica del Grande Fratello Vip. La produzione del reality ha difeso la sua scelta affermando di aver lasciato ai personaggi già presenti nella Casa la possibilità di mandare subito in nomination. Stando ai tabloid, i genitori di Kate avrebbero cercato d'intimare al parente di evitare questa apparizione pubblica, nel timore di sue bravate in un momento delicato per le condizioni di salute della futura regina consorte. Ma evidentemente le pressioni non hanno sortito effetti.