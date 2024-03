Kate, primo messaggio social post-intervento: “Grazie a tutti"

Kensington Palace ha diffuso la prima foto ufficiale della principessa del Galles dopo l'intervento chirurgico all'addome di gennaio. La foto, scattata dal principe William, mostra la principessa Catherine con i suoi tre figli, sorridenti, ed è accompagnata da un messaggio per la festa della mamma e da un ringraziamento della principessa per il "continuo sostegno" del pubblico

"Grazie per i vostri gentili auguri e il continuo sostegno negli ultimi due mesi". Kate Middleton affida ai social il suo primo messaggio post intervento. La principessa del Galles ringrazia chi in questo periodo le è stato accanto e lo fa nel giorno in cui, nel Regno Unito, si festeggia la Festa della Mamma. Sceglie una fotografia in cui appare sorridente abbracciata dai tre figli (George, Charlotte e Luois) che, secondo i ben informati, avrebbe scattato a Windosr, qualche giorno fa, il marito William.

La malattia

Il post arriva a distanza di qualche giorno dalla fotografia, scattata nei pressi di Windsor, in cui la principessa Kate apparirebbe a fianco della madre in macchina. Condizionale d’obbligo considerate le tante voci di un “falso” che hanno occupato le prime immagini dei giornali britannici. L’ultima volta in cui la principessa del Galles è stata vista e fotografata "ufficialmente" in pubblico è stata lo scorso 25 dicembre. Il 17 gennaio la notizia, confermata da Palazzo, di un suo intervento chirurgico all’addome aveva fatto il giro del mondo. Dopo 13 giorni di ricovero alla London Clinic la moglie del principe William sarebbe tornata a casa per continuare la sua convalescenza. L'anno scorso, durante la festività che in Gran Bretagna viene anche chiamata "Mothering Sunday", la principessa aveva pubblicato un'immagine, scattata dal fotografo Matt Porteous, che la ritraeva sempre insieme ai figli. Allora il suo messaggio era stato: "Buona festa della mamma dalla nostra famiglia alla vostra".