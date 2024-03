Elezioni in Russia, chi sono i 3 candidati che sfideranno Putin

Urne aperte dal 15 al 17 marzo, quando in oltre 112 milioni saranno chiamati a scegliere il nuovo capo del Cremlino. Putin, in carica dal 1999 salvo una breve parentesi tra il 2008 e il 2012, corre per il quinto mandato e deve affrontare tre avversari dell'opposizione che in Parlamento non hanno mai ostacolato le sue politiche. Il voto, per la prima volta su più giorni, coinvolgerà anche la Crimea e le regioni occupate dell'Ucraina. Appello di Julia Navalnaya per un voto di protesta

Le elezioni presidenziali in Russia, in programma dal 15 al 17 marzo, si annunciano con un esito già scontato. Vladimir Putin, attuale capo del Cremlino al potere dal 1999, salvo una parentesi tra il 2008 e il 2012 quando servì da primo ministro, è alla ricerca del terzo mandato consecutivo reso possibile dalla riforma costituzionale approvata con un referendum nel 2020. I suoi tre avversari, tutti provenienti dall'opposizione che in Parlamento non ha mai ostacolato le sue politiche, non sembrano costituire un serio ostacolo alla sua riconferma. Per la prima volta le elezioni si terranno su più giorni e con la possibilità di votare online, modifiche che secondo gli osservatori internazionali rischiano di minare ancora di più la trasparenza delle votazioni. I seggi saranno aperti anche in Crimea, annessa nel 2014, e nelle tre regioni dell'Ucraina militarmente occupate dopo l'invasione del 2022. In totale gli elettori chiamati alle urne sono oltre 112 milioni ma l'incognita principale resta l'affluenza: nell'ultima tornata presidenziale, nel 2018, si era attestata al 67,5%.