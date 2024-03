Le forze russe hanno lanciato nella notte 39 droni kamikaze sull'Ucraina, 35 dei quali sono stati abbattuti dalla difesa aerea di Kiev: lo ha reso noto l'Aeronautica militare ucraina su Telegram. I russi, ha aggiunto, hanno attaccato anche con quattro missili guidati antiaerei S-300 che hanno colpito le regioni di Kharkiv e Donetsk. Per ora non ci sono notizie di eventuali feriti o vittime. I droni, di tipo Shahed, sono stati lanciati dalle aree di Capo Chauda nella ;;Crimea occupata e Primorsko-Akhtarsk in Russia. I velivoli senza equipaggio distrutti sono stati intercettati nelle regioni di Kirovohrad, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Odessa, Kherson, Khmelnytsky, Vinnytsia, Kiev e Zhytomyr.