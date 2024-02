Pakistan, hanno vinto i candidati sostenuti da Imran Khan

I candidati indipendenti hanno ottenuto in totale 101 seggi. Il secondo partito più votato è stata la Lega musulmana del Pakistan (PML-N), il partito dell’altro ex primo ministro Nawaz Sharif, che ha ottenuto 73 seggi. Né il PTI né il PML-N, comunque, hanno ottenuto voti a sufficienza per avere la maggioranza in parlamento, cioè 169 seggi

In Pakistan sono stati annunciati i risultati definitivi delle elezioni parlamentari, con i quali sono stati eletti i deputati della camera bassa del parlamento che sceglieranno poi il nuovo primo ministro. Hanno vinto i candidati sostenuti dall’ex primo ministro Imran Khan , che è in carcere, e che fanno parte del suo partito, il Movimento per la Giustizia (PTI). Candidati, però, che si sono dovuti presentare come indipendenti. ( LE ELEZIONI IN PAKISTAN )

La situazione

I candidati indipendenti hanno ottenuto in totale 101 seggi: di questi, 93 sono andati a candidati sostenuti da Khan. Invece, il secondo partito più votato è stata la Lega musulmana del Pakistan (PML-N), il partito dell’altro ex primo ministro Nawaz Sharif, che ha ottenuto 73 seggi ed era dato come favorito. Né il PTI né il PML-N, comunque, hanno ottenuto voti a sufficienza per avere la maggioranza in parlamento, cioè 169 seggi. Le loro possibilità di formare un governo passano da un accordo con un partito più piccolo per formare una coalizione.