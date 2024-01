Pakistan, ex premier Imran Khan e moglie condannati per corruzione

La sentenza fa seguito a una denuncia presentata dall'organismo anti-corruzione del Paese per irregolarità sul deposito di doni di Stato ricevuti quando l'ex primo ministro era al potere

Imran Khan, ex premier del Pakistan, e la moglie Bushra Bibi sono stati condannati a 14 anni di carcere per corruzione. Per un'altra vicenda ieri l'ex primo ministro è stato condannato a dieci anni di carcere con l'accusa di aver divulgato segreti di Stato.