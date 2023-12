L’IA per fare campagna elettorale dal carcere: il caso in Pakistan

L’ex premier, attualmente detenuto, ha sfruttato l’intelligenza artificiale per partecipare a un raduno virtuale del suo partito: secondo quanto fatto sapere dal Pti, un suo scritto è stato trasformato in audio utilizzando un tool che permette di creare dei “cloni vocali” sulla base di discorsi preesistenti ascolta articolo

I possibili utilizzi dell’intelligenza artificiale durante le campagne elettorali sono un tema di crescente interesse nell’ultimo periodo, anche in seguito a quanto accaduto in Argentina - con un impiego massiccio di contenuti generati dall’IA da parte dei due candidati alla presidenza - e in vista delle elezioni del 2024 per il Parlamento europeo e la presidenza Usa. E anche in Pakistan, dove è in corso la campagna elettorale per il voto del prossimo anno, si è assistito a un uso significativo di questi strumenti: l’ex primo ministro Imran Khan ha infatti sfruttato l’intelligenza artificiale per fare campagna elettorale dal carcere.

L'audio generato con l'intelligenza artificiale Khan è in prigione da agosto, accusato di aver divulgato documenti riservati. E il suo partito, Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti), ha utilizzato l'intelligenza artificiale per creare un messaggio di 4 minuti usando una voce clonata del politico settantunenne, poi trasmesso durante un raduno virtuale ospitato sui social media. Secondo quanto fatto sapere dal Pti, l'ex premier ha inviato un testo attraverso gli avvocati: le sue parole sono state quindi trasformate in un audio utilizzando un tool di intelligenza artificiale che permette di creare dei "cloni vocali" a sulla base di discorsi preesistenti. "Miei concittadini pakistani, vorrei innanzitutto elogiare il team dei social media per questo storico tentativo", ha detto la voce che imitava Khan. "Forse vi state chiedendo come sto in prigione. Oggi la mia determinazione per una vera libertà è molto forte".