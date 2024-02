Putin: "Se volete che guerra finisca basta armi a Kiev". LIVE

La Russia non sarà mai sconfitta in Ucraina e la Nato "deve accettare le conquiste territoriali di Mosca": così Putin in un'intervista a Carlson, ex anchor di Fox News. "Se volete che la guerra finisca smettetela di fornire armi" a Kiev, ha detto il presidente russo rivolgendosi al Congresso degli Usa. Primo via libera del Senato americano ai nuovi aiuti per l'Ucraina. Zelensky silura intanto il capo delle forze armate Zaluzhny: lo sostituisce con Syrsky