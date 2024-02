Usa, cos'è il 25esimo emendamento della Costituzione e cosa prevede

Prevede che il vicepresidente prenda i poteri del Commander in chief come facente funzioni nel caso in cui il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico per incapacità manifesta o malattia. Ventilata più volte come ipotesi per rimuovere Donald Trump durante il suo mandato, ora sono i Repubblicani che chiedono la rimozione di Joe Biden