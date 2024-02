Usa, repubblicani chiedono rimozione Biden con 25esimo emendamento

Alcuni esponenti del partito hanno invocato la Costituzione americana, nella parte in cui permette di rimuovere un presidente Usa ritenuto "non idoneo" a ricoprire l'incarico. Una richiesta che arriva dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale, che descrive Biden come "un uomo anziano, con problemi di memoria". Ma per avviare una procedura simile servirebbe l'avallo della vice presidente Kamala Harris ascolta articolo

Il 25esimo emendamento della Costituzione per togliere la Casa Bianca a Joe Biden. Gli esponenti repubblicani trumpiani attaccano il presidente degli Stati Uniti, invocando l'emendamento che permette di rimuoverlo se ritenuto "non idoneo" all'incarico. Tra i promotori della richiesta c'è la deputata Marjorie Taylor Greene, che si è mossa dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur: nel documento si descrive il presidente come "un uomo anziano, con problemi di memoria".

Le critiche repubblicane "Joe Biden non è in grado di sostenere un processo per i documenti rubati dopo aver lasciato l'incarico al Senato e da vice presidente, ma è invece in grado di portare in giro la valigetta nucleare?", ha scritto su X la deputata della Georgia di estrema destra, un tempo seguace della setta QAnon, dicendo che ci sono solo due soluzioni "il 25esimo emendamento o l'impeachment". Il rapporto "non descrive qualcuno che deve essere il comandante in capo delle nostre forze armate e il difensore delle libertà americano", le ha fatto eco il senatore della Florida, Rick Scott, chiedendo al gabinetto di Biden di invocare il 25esimo emendamento. approfondimento Usa, Biden e il report sui documenti segreti: "Mia memoria è a posto"

Come si applica il 25esimo emendamento Come funziona la procedimento? Ad invocare il 25esimo emendamento dovrebbe essere la vice presidente Kamala Harris, che dovrebbe avviare la procedura, e i membri dell'amministrazione democratica che dovrebbero concordare sul fatto che il presidente "non sia in grado di esercitare i suoi poteri ed assolvere i suoi compiti", come recita l'emendamento. A questo punto poi servirebbe la maggioranza qualificata sia di Camera che Senato per rimuovere il presidente.

