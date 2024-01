Riva, contro il Toro maglia speciale per l'omaggio a Rombo di Tuono

Una casacca bianca con i laccetti rossoblù e senza sponsor. Proprio come quelle che indossava l'eroe del calcio sardo (ma non solo) ai tempi in cui calcava i campi da gioco. Sarò solo una delle iniziative che il club del presidente Giulini ha pensato per la prossima gara di campionato. In onore del suo grande campione, scomparso all'età di 79 anni

Una maglia bianca con i laccetti rossoblù e senza sponsor. Proprio come quelle che indossava Gigi Riva . E’ solo l’ultima delle iniziative che il Cagliari Calcio ha scelto per rendere omaggio, una volta e di più, al suo compianto eroe, scomparso tre giorni fa all’età di 79 anni . La richiesta di autorizzazione è già stata inoltrata dalla società del presidente Giulini e la casacca dovrebbe essere indossata dai giocatori di mister Ranieri venerdì sera, alla Domus, contro il Torino. Con un ricorso romantico quanto curioso, come conferma l’Unione Sarda : una maglia celebrativa simile era già stata indossata dal Cagliari il 9 aprile del 2017, per festeggiare l’anniversario del titolo del 1970, l’apice della storia calcistica rossoblù con in calce una firma su tutte: quella di “Rombo di Tuono”. Avversario era proprio il Torino.

Il lutto al braccio

Di sicuro c’è che i calciatori del Cagliari, presenti durante i funerali di Riva insieme a circa 30mila tifosi, giocheranno con il lutto al braccio. Prima della sfida di campionato contro i granata, inoltre, è previsto anche un minuto di silenzio prima del fischio di inizio. E non sarà tutto perché le curve stanno allestendo una scenografia speciale per celebrare l’attaccante simbolo di un’intera Regione.

Le altre iniziative

Il fiume d’affetto per Riva, comunque, è destinato a non esaurirsi così. Ha raggiunto oltre duemila firme la petizione per cambiare il nome al Largo Carlo Felice, trasformandolo in Largo Gigi Riva. E, nel frattempo, anche le scuole di Cagliari hanno organizzato un ricordo per omaggiare il campione rossoblù e della Nazionale. Tra le tante iniziative in via Castiglione, alle elementari, sono apparsi disegni sui muri realizzati dai piccoli alunni, mentre nella media Foscolo è stata organizzata una giornata rossoblù con l'invito a tutti gli studenti di indossare qualche capo di abbigliamento con i colori sociali del club.