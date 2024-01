Royal Family, problemi di salute per Kate e Carlo. Cosa sappiamo

La principessa di Galles è ricoverata alla prestigiosa London Clinic per un'imprecisata operazione chirurgica all'addome che è stata eseguita "con successo”. Il ricovero durerà tra i 10 e i 14 giorni. Il sovrano, invece, settimana prossima, "come è comune a migliaia di uomini (over 50) ogni anno, verrà sottoposto a un trattamento della prostata ingrossata", si legge in una nota