Gran Bretagna, Re Carlo si sottoporrà a un intervento alla prostata

L'annuncio è arrivato da Buckingham Palace. Il sovrano britannico si recherà in una clinica di Londra la prossima settimana per un problema di "prostata ingrossata", si legge in una nota. Rinviati tutti gli impegni pubblici per un breve periodo

Re Carlo III si sottoporrà a un intervento alla prostata. A riferirlo è Buckingham Palace, secondo cui, si legge in una nota, il sovrano britannico si recherà in una clinica di Londra la prossima settimana per un problema di “prostata ingrossata”. La notizia è arrivata poche ore dopo l’annuncio del ricovero, per un’operazione chirurgica all’addome, di Kate Middleton .

L’annuncio di Buckingham Palace

Come specifica il comunicato ufficiale, re Carlo III subirà una “procedura medica” e, per un breve periodo, sarà costretto a rinviare gli impegni pubblici per il recupero. “Come migliaia di uomini ogni anno, il Re si sottoporrà a un trattamento per un ingrossamento della prostata”, scrivono da Buckingham Palace. Come specifica la Bbc, si tratta di un disturbo comune negli uomini sopra i 50 anni d’età e, generalmente, non è una condizione grave.