Re Carlo III, svelato ritratto ufficiale che verrà appeso negli uffici

Scattato nel Castello di Windsor, il ritratto ufficiale di Re Carlo III è un’immagine molto tradizionale del Sovrano in uniforme da Ammiraglio della Flotta, con medaglie e onorificenze in mostra. Presto verrà appeso negli edifici pubblici come tribunali e uffici governativi. Le scuole e i comuni potranno richiedere una copia gratuita della fotografia in formato A3, incorniciata in rovere. Ma Re Carlo III ha chiesto di non sostituire il vecchio ritratto di sua madre la Regina Elisabetta II e di affiancarle il suo. La foto è opera di Hugo Burnand che aveva già immortalato l’incoronazione e il matrimonio di re Carlo con la regina Camilla. Questo programma di affissioni, però, costa ben 8 milioni di sterline, che saranno finanziati dal governo, e che i gruppi anti-monarchici ritengono un “vergognoso spreco di denaro”.

Le polemiche

“In un momento in cui la maggioranza dei consigli locali sta aumentando le tasse e tagliando i servizi pubblici, in cui le scuole e gli ospedali sono in difficoltà, spendere anche solo una sterlina per queste sciocchezze sarebbe una sterlina di troppo”, ha affermato Graham Smith, amministratore delegato di Republic, il gruppo che vorrebbe sostituire la monarchia britannica con una repubblica parlamentare. “Il governo ha perso la testa se pensa che la gente voglia che i suoi soldi vengano spesi per le foto di Re Carlo. Devono abbandonare questo progetto e indirizzare il denaro dove è veramente necessario”.