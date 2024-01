Regno Unito, perché i bambini crescono meno rispetto ad altri Paesi

Secondo il leader dei laburisti Keir Starmer, negli anni dei governi Tories sono diventati “più bassi, obesi e infelici". In realtà la statura dei piccoli continua a crescere ma più lentamente e il fenomeno potrebbe essere legato alla malnutrizione

Rallenta la crescita dei bambini britannici

In realtà gli ultimi studi disponibili, come riporta il Guardian, mostrano che l’altezza dei bambini del Regno Unito, negli ultimi anni, ha continuato a crescere, ma meno rispetto ad altri Paesi. Secondo il Guardian, nel 1985, i ragazzi e le ragazze britannici si classificavano al 69° posto su 200 paesi per altezza media all’età di cinque anni. Nel 2019, i ragazzi britannici sono passati al 102esimo posto e le ragazze al 96esimo. Un rallentamento nella crescita che, secondo gli esperti, potrebbe essere effettivamente legato alla malnutrizione e ai tagli al servizio sanitario nazionale.