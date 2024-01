Nel Regno Unito è tornata la scabbia, contagi raddoppiati e ambulatori in difficoltà

La malattia è causata dagli acari ed è molto contagiosa, provocando un'eruzione cutanea pruriginosa. Si diffonde attraverso il contatto ravvicinato con la pelle e chi contrae la malattia deve essere trattato in maniera rapida per impedirne la diffusione. I dermatologi britannici: situazione da “incubo” ascolta articolo

I medici britannici segnalano un aumento dei casi di scabbia in tutto il Regno Unito, parlano di gravi carenze nei trattamenti e affermano che la situazione rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica. A riportare la notizia è il Guardian che ha commissionato un sondaggio all'Associazione britannica dei dermatologi rilevando che quest'anno 8 dei 9 rappresentanti regionali hanno segnalato un aumento dei casi e 7 su 9 hanno segnalato carenze di permetrina e malathion, i principali medicinali per trattare la scabbia.

Cos'è la scabbia La scabbia, causata dagli acari, è molto contagiosa e provoca un'eruzione cutanea pruriginosa. Si diffonde attraverso il contatto ravvicinato con la pelle, chi contrae la malattia deve essere trattato in maniera rapida per impedirne la diffusione. Nel Regno Unito esistono due principali opzioni terapeutiche: permetrina e malathion. Secondo il Guardian, una combinazione di problemi nella catena di approvvigionamento, la guerra in Ucraina e un aumento del costo delle materie prime ha portato a carenze di entrambi per mesi. approfondimento Scabbia, aumento casi: è favorita da scarsa igiene e vita in comunità

La diffusione nel Regno Unito La scabbia nel Regno Unito ha fatto scattare l'allarme per la salute pubblica, con dermatologi e medici di famiglia impegnati per curare tempestivamente i pazienti. A novembre nel Nord dell’Inghilterra i casi registrati sono stati il doppio del normale. I sanitari si dicono preoccupati per l’incapacità di curare rapidamente le persone colpite e questo sta causando la diffusione della malattia. I dermatologi che hanno parlato con il Guardian hanno affermato che la situazione è diventata un “assoluto incubo”, con focolai nelle case di cura e negli alloggi universitari. I medici segnalano limiti nel monitoraggio nazionale dei pazienti, alcuni dei quali hanno tentato di acquistare trattamenti alternativi, molto costosi, su internet al di fuori del Regno Unito. approfondimento Dermatite atopica, una malattia cronica che va ben oltre la pelle

Le preoccupazioni dei medici “La carenza di trattamenti per la scabbia è qualcosa che necessita urgentemente di maggiore attenzione – ha detto al Guardian Mabs Chowdhury, presidente della British Association of Dermatologists – la scabbia si diffonde facilmente e se le persone non vengono curate, continuerà a farlo. Il monitoraggio dei casi di scabbia è molto limitato e le persone sono spesso imbarazzate a parlarne. Una delle maggiori preoccupazioni è la diffusione della scabbia nelle case di cura, nelle residenze universitarie e in altre strutture abitative comuni – ha proseguito il medico – Ciò rende il trattamento molto più difficile. Se anche una sola persona non viene curata completamente, tutti possono essere reinfettati. Gli enti sanitari pubblici devono pianificare gli interventi per le epidemie nelle strutture di cura”. approfondimento Meloni rinvia la conferenza di fine anno per sindrome otolitica, cos'è