Trump: "Pronto a riprendere il progetto dell'oleodotto Keystone"

Le vicende legate all'oleodotto

Come detto era stato Biden ad aver formalmente revocato un permesso per l'oleodotto - proposto per la prima volta nel 2008 - attraverso un ordine esecutivo proprio nel suo primo giorno in carica, nel gennaio del 2021, per motivi ambientali. Il progetto, a lungo sostenuto dal Canada, era stato osteggiato soprattutto da ambientalisti e gruppi indigeni, che avevano organizzato manifestazioni di protesta a Washington, Ottawa e in altre aree colpite. "La società che costruisce l'oleodotto Keystone XL che è stata brutalmente espulsa dall'incompetente amministrazione Biden dovrebbe tornare in America e farlo costruire - Adesso!", ha scritto Trump su Truth facendo riferimento all'azienda canadese coinvolta nel progetto.

La struttura

L'oleodotto è lungo 1.210 miglia (1.950 chilometri) e parte di esso è stato completato: dovrebbe trasportare fino a 830.000 barili di petrolio al giorno dalle sabbie bituminose dell'Alberta al Nebraska, per poi viaggiare attraverso un sistema esistente fino alle raffinerie sulla costa del Texas. I regolatori canadesi avevano approvato il progetto nel 2010, ma lo stesos era stato poi bloccato dal presidente Obama nel 2015 a causa di preoccupazioni ambientali. Decisione che il suo successore, lo stesso, Trump aveva annullato nel 2017.