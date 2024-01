Nuovo raid Usa contro gli Houthi in Yemen. Mosca: "Ingiustificato"

Gli Stati Uniti hanno lanciato un nuovo attacco contro gli Houthi. Lo ha confermato lo stesso Comando militare centrale Usa (Centcom): "Le forze americane hanno effettuato un attacco contro un sito radar nello Yemen" intorno alle 3:45 ora locale di sabato 13 gennaio (l'1.45 in Italia). Si tratterebbe quindi di un'infrastruttura strategica. Il presidente Joe Biden era stato chiaro: ci sarebbero stati nuovi attacchi qualora i ribelli non avessero fermato il fuoco nel Mar Rosso. Secondo quanto si è appreso, l'esercito americano avrebbe infatti colpito un obiettivo che metteva a rischio le navi commerciali nel Mar Rosso (CHI SONO GLI HOUTHI). Da mesi, i ribelli armati dello Yemen stanno infatti ostacolando il passaggio di imbarcazioni occidentali in quella zona, in risposta alla guerra a Gaza (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).