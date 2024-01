Russia: riunione Consiglio sicurezza Onu il 22 gennaio

La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu in relazione alla fornitura di armi occidentali all'Ucraina. Lo riporta la Tass. "È stato richiesto un incontro sulla fornitura di armi occidentali per il 22 gennaio", afferma una fonte Onu citata dall'agenzia di stampa russa. In precedenza i paesi occidentali avevano richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza il 10 gennaio in relazione alle forniture di armi alla Russia attribuite alla Corea del Nord