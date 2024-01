Russia, la nuova arma è "La Bestia": ecco come è fatto il tank

La Russia schiera una nuova arma nella guerra in Ucraina: si tratta dei nuovi 2S35 Koalitsiya-SV, tank con cannoni all’avanguardia 2A88 da 152 mm, da 19 colpi al minuto, alto potenziale esplosivo e precisione “molto più dei mezzi occidentali”. “La Bestia”, questo il ‘soprannome’ del mezzo, è molto diversa dal suo predecessore - che sfoggiava un armamento principale a doppia pistola - e sarebbe già dispiegata in Ucraina, pronta a combattere.

Le tempistiche

Sergei Chemesov, numero uno del gruppo industriale di Difesa dello Stato russo (Rostec), ha fatto sapere che il primo lotto pilota di cannoni semoventi è stato consegnato alla fine di dicembre. “Penso che appariranno” sul campo di battaglia in Ucraina “presto poiché obici di questa classe sono necessari per fornire un vantaggio rispetto ai modelli di artiglieria occidentali in termini di raggio di tiro”, ha dichiarato qualche tempo fa lo stesso Chemezov all'agenzia di stampa statale russa Ria.

Le caratteristiche dell'arma

Nello specifico, già a fine dicembre la Russia aveva fatto sapere che presto avrebbe schierato i suoi più recenti semoventi d'artiglieria, nel distretto militare settentrionale, che comprende le zone di confine con Norvegia (Paese Nato) e Finlandia (Paese Nato e Ue). Secondo gli ingegneri militari russi, il nuovo 2S35 può utilizzare munizioni a guida di precisione a lungo raggio e ad alto potenziale esplosivo, con una portata massima di 70 km e un elevato livello di precisione. Inoltre, come precisa il sito defence-blog.com, le postazioni dell'equipaggio del 2S35 sono dotate di display digitali e integrate in un sistema di comando tattico automatizzato unificato. Questo consente la comunicazione digitale, la sorveglianza 24 ore su 24, l'impostazione autonoma delle posizioni di tiro e la regolazione del fuoco in tutte le condizioni atmosferiche. Il veicolo implementa poi la modalità di fuoco in movimento, assetto fino ad ora irraggiungibile per l’artiglieria russa.