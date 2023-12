Elezioni in Serbia, il partito del presidente Vucic verso la vittoria

Il Partito del progresso serbo (Sns) avrebbe largamente vinto le elezioni parlamentari con circa il 47% dei voti, mentre al principale cartello delle opposizioni “La Serbia contro la violenza” sarebbe andato il 23%. La premier Aba Brnabic canta vittoria e smentisce tutte le accuse dell'opposizione sulle presunte irregolarità che vi sarebbero state nella giornata elettorale ascolta articolo

Il Partito del progresso serbo (Sns) del presidente Aleksandar Vucic avrebbe largamente vinto le elezioni parlamentari in Serbia. A dirlo sono le prime proiezioni diffuse in serata dall'Istituto di ricerche demoscopiche Ipsos/CeSID. Il partito di Vucic avrebbe intorno al 47% dei voti, mentre al principale cartello delle opposizioni “La Serbia contro la violenza” sarebbe andato il 23%. Seguirebbero il Partito socialista serbo (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacic con il 6,9%., la coalizione di opposizione di destra NADA al 4,8% e la nuova formazione di destra 'Voce del popolo' al 4,8%. Se i primi dati fossero confermati, l'Sns di Vucic potrebbe ottenere la maggioranza assoluta nel Parlamento di 250 seggi. Nel Paese le urne si sono chiuse alle 20: si è votato per le elezioni parlamentari anticipate, per il rinnovo del Parlamento locale nella provincia autonomia di Voivodina (nord) e per le Amministrative in 65 Comuni, compresa la capitale Belgrado. L'ultimo dato sull'affluenza, relativo alle 19, parlava di una partecipazione di oltre il 55% degli aventi diritto.

La premier Aba Brnabic certa della vittoria Anche la premier serba Aba Brnabic, che è vicepresidente del Partito del progresso serbo, ha confermato i primi dati. Parlando in serata dal quartier generale dell'Sns a Belgrado, ha spiegato che ad avvalorare la vittoria dell'Sns è una proiezione dello spoglio del 50% delle schede, in possesso del partito. In base a tale risultato, ha aggiunto la premer, l'Sns si aggiudicherebbe più di 125 seggi al Parlamento unicamerale serbo, che conta 250 seggi. Sempre secondo Brnabic, al principale cartello di opposizione, noto come "La Serbia contro la violenza", sarebbe andato il 23% dei consensi, mentre al Partito socialista serbo (Sps) del ministro degli esteri Ivica Dacci il 6,5%. Parlando davanti a una folla di ministri, funzionari del partito e sostenitori, la premier ha smentito tutte le accuse dell'opposizione sulle pesanti irregolarità che vi sarebbero state nella giornata elettorale, in particolare l'arrivo di bus dalla Bosnia-Erzegovina con a bordo elettori illegittimi. Sono "menzogne e brutali falsità" diffuse con l'obiettivo di suscitare ad arte tensioni e caos, ha detto.

Le accuse di brogli Nelle scorse ore anche la commissione elettorale ha respinto le denunce dell'opposizione su presunte gravi irregolarità registratesi durante le operazioni di voto per le legislative anticipate. Alcune forze di opposizione avevano riferito, tra l'altro, dell'arrivo a Belgrado di alcuni autobus carichi di non residenti pronti a votare. Altri hanno parlato di pressioni sui votanti e presunte bustarelle donate per il voto al partito di governo Sns. Secondo la commissione, si sono registrati come sempre alcuni inconvenienti e diversi casi di irregolarità lievi, non tali da pregiudicare la validità del voto. Dopo la chiusura dei seggi, le denunce di irregolarità elettorali da parte dell'opposizione si sono moltiplicate.

Il trionfo annunciato di Vucic Per Aleksandar Vucic si tratterebbe di un trionfo annunciato: la vittoria del suo Partito del progresso serbo (Sns), conservatore e di orientamento nazionalpopulista, era previsto da tempo. Avrebbe staccato di molto il principale cartello delle opposizioni, un movimento denominato "La Serbia contro la violenza" nato dopo le stragi dello scorso maggio e protagonista di proteste e manifestazioni antigovernative andate avanti per mesi a Belgrado e altre città della Serbia. L'Sns avrebbe ottenuto il 47% dei voti, un risultato di molto superiore al quasi 43% ottenuto dal partito nelle ultime legislative del 3 aprile 2022. Vucic alla vigilia del voto e anche oggi al seggio elettorale aveva detto di aspettarsi un risultato superiore a quello delle ultime legislative dello scorso anno e possibilmente la maggioranza assoluta per l'Sns, che ha guidato tutti i governi nell'ultimo decennio, con Vucic sia come premier sia come presidente. Lo scorso maggio Vucic ha lasciato la presidenza del partito, passata a Milos Vucevic, suo fedelissimo, ex sindaco di Novi Sad e attualmente vicepremier e ministro della Difesa. Ma è stato lo stesso Vucic il protagonista indiscusso dell'intera e frenetica campagna elettorale.