Qatargate, Kaili a Sky TG24: “Non sapevo dei soldi nascosti in casa”

Un anno fa il mondo veniva a sapere dello scandalo corruzione al Parlamento europeo. L’allora vicepresidente ha trascorso molti mesi in carcere e oggi dice: “Abbiamo le prove che Antonio Panzeri stava parlando con il suo assistente e gli stava chiedendo di ricevere questo pagamento a suo nome. Ero in choc, hanno arrestato il mio compagno, Francesco, e non sapevo cosa fosse successo”. L’intervista integrale di Renato Coen andrà in onda domani, 9 dicembre, nell'edizione del telegiornale delle 13