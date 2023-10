Qatargate, da Mani Pulite d’Europa a debacle della giustizia belga?

La Polizia belga “viola” il Parlamento Europeo

L’aspetto forse più clamoroso e che potrebbe provocare una reazione del Parlamento Europeo è l’attività che la polizia belga e i Servizi segreti hanno condotto all’interno dell’unica istituzione europea eletta dai cittadini a suffragio universale – un controllo ravvicinato dell’azione politica del Parlamento e dei suoi membri svolto senza alcuna informazione ufficiale pervenuta ai rappresentanti delle istituzioni europee.

Nei documenti riservati di polizia e servizi segreti dati ai giudici inquirenti appare infatti evidente come i poliziotti abbiano preso parte come spettatori a dibattiti ospitati dal Parlamento per trovare riscontri alle indagini che stavano conducendo. Nelle loro informative riferiscono di essere andati in parlamento, di aver preso i tempi di intervento dei singoli parlamentari e di aver annotato il segno politico delle loro dichiarazioni. Tutto questo sarebbe avvenuto senza che i vertici del Parlamento Europeo ne fossero a conoscenza. La polizia riferisce nelle carte anche di aver seguito la conferenza per l’Unione del Mediterraneo sempre per valutare le prese di posizione politiche dei parlamentari Ue.

Nello stesso tempo i servizi segreti indagavano sulle attività dei membri delle commissioni d’inchiesta parlamentare sul sistema di spionaggio Pegasus, quella per i diritti dell’uomo e quella sul Magreb.

La Presidenza dell’Europarlamento, interpellata da Sky TG24, ha confermato di non aver saputo nulla dell’inchiesta in corso sui suoi membri e nei suoi corridoi fino al giorno in cui, con un blitz, sono stati arrestati i primi sospetti. Non essendo però in possesso delle carte che provano l’attività degli inquirenti, rimanda ogni chiarimento alle autorità belghe e conferma di aver sempre collaborato al cento per cento per lo svolgimento delle indagini ogni volta che le è stato chiesto dai magistrati.