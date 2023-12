"Essere Umani-Cape Town", nuova tappa della docuserie di Pablo Trincia

Dopo il viaggio a Mumbai, la docuserie fa tappa nella capitale legislativa del Sudafrica famosa per il turismo ma conosciuta anche per la violenza che la contraddistingue, tanto da essere considerata una delle città più pericolose del mondo. Prodotta in 3 episodi da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata da Chora Media, arriverà nel 2024 su Sky TG24, Sky Documentaries e in streaming su NOW ascolta articolo

Dopo il primo viaggio a Mumbai, nuova tappa a Cape Town per la docuserie “Essere Umani” a cura di Pablo Trincia, prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata da Chora Media. Dopo aver visto da vicino la megalopoli indiana popolata da 22 milioni di abitanti e minacciata dal cambiamento climatico e dalla pressione edilizia e demografica, la docuserie farà tappa nella città sudafricana, famosa per il turismo ma conosciuta anche per la violenza che la contraddistingue. In tre episodi e con la regia di Paolo Negro, “Esseri Umani – Cape Town” arriverà nel 2024 su Sky TG24, Sky Documentaries e in streaming su NOW.

Pablo Trincia a Cape Town

Quartieri popolari e baraccopoli In particolare, Trincia arriva nelle cosiddette Cape Flats, un’intricata serie di quartieri popolari e baraccopoli situata a pochi minuti dal centro dove, ad inizio Novecento erano stati segregati gli abitanti di colore della città. Le “Flats”, ad oggi, sono di fatto governate da oltre 130 bande criminali di cui fanno parte in tutto almeno 100 mila persone in perenne lotta tra di loro. Nella città, tra l’altro, convivono due mondi: da una parte c’è il turismo, i ristoranti stellati ed il benessere, mentre dall’altra criminalità e povertà. Una tra le città più pericolose al mondo A trent’anni dalla fine dell’apartheid e dall’elezione di Nelson Mandela a presidente, nell’aprile del 1994, Cape Town appare come una città dai numerosi volti e dalle contraddizioni estreme. Per la sua posizione strategica, la sua bellezza naturale e il clima mite tutto l’anno è il luogo scelto dai colonizzatori europei a metà del ‘600 per il primo insediamento in Sudafrica, e per le stesse ragioni oggi è la principale meta turistica del Paese. Ma, allo stesso tempo, è anche una delle città più pericolose al mondo. Per numero di omicidi, infatti, è seconda solo alle città messicane insanguinate dalle guerre tra i cartelli della droga. E le diseguaglianze sociali spaccano la città in due: da una parte i grattacieli, le ville coloniali, i grandi parchi, le piscine, i campi da golf e le molte attrazioni turistiche, dall’altra baraccopoli di lamiere con una latrina ogni mille persone. approfondimento Pablo Trincia racconta Mumbai: ho visto la città sull’orlo del baratro

Nelle baraccopoli