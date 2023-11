Israele-Hamas, Blinken: “Faremo il possibile per estendere la tregua”

Così il segretario di Stato americano dopo l'incontro della ministeriale Nato a Bruxelles e nell’ottica della sua prossima visita in Israele, la terza dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas, quando incontrerà a Tel Aviv il primo ministro israeliano, Netanyahu, e a Ramallah il presidente palestinese, Abbas. "Dobbiamo essere sicuri che il 7 ottobre non accada mai più", ha sottolineato ancora

"Guardando ai prossimi due giorni, ci concentreremo sul fare il possibile per prolungare la tregua in modo da continuare a liberare più ostaggi e a ricevere più assistenza umanitaria". Queste le parole del segretario di Stato americano, Antony Blinken, una volta terminato l'incontro della ministeriale Nato a Bruxelles e nell’ottica della sua prossima visita in Israele, la terza dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas, quando incontrerà a Tel Aviv il primo ministro israeliano, Netanyahu, e a Ramallah il presidente palestinese, Abbas. Allo stesso tempo, ha sottolineato Blinken, "dobbiamo essere sicuri che il 7 ottobre non accada mai più".