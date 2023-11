Israele, la marcia delle famiglie degli ostaggi fino a Gerusalemme

Alla marcia iniziata martedì, secondo i media, si è unito l'ambasciatore tedesco in Israele Steffen Seibert che ha lanciato l'appello per una liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi. Due giorni fa le famiglie degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas a Gaza hanno affermato di aver chiesto di incontrare i membri del gabinetto di guerra, ma che la loro richiesta non era stata accettata

Da quattro giorni migliaia di persone sono in marcia verso Gerusalemme - partite da Tel Aviv - per chiedere il rilascio degli ostaggi israeliani tenuti prigionieri da Hamas a Gaza . Domani, sabato 18 novembre, si concluderà il tutto con una manifestazione davanti all’ufficio del premier Benyamin Netanyahu, proprio a Gerusalemme. Intanto alla marcia - secondo i media - si è unito l'ambasciatore tedesco in Israele Steffen Seibert che ha lanciato l'appello per una liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi (GUERRA ISRAELE-HAMAS: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI ).

La marcia

La marcia è partita il 14 novembre da Tel Aviv, destinazione Gerusalemme, per continuare a tenere alta l'attenzione sui loro cari e la pressione sul governo di emergenza nazionale. Due giorni fa le famiglie degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas hanno affermato di aver chiesto di incontrare i membri del gabinetto di guerra, ma che la loro richiesta non era stata accettata. "Non resteremo più in silenzio, intensificheremo la lotta" hanno riferito i familiari aggiungendo che "i cittadini israeliani devono sapere che i membri del gabinetto di guerra non hanno tempo per noi".

La situazione

Netanyahu - che da gennaio a settembre è stato molto contestato nel Paese per la sua riforma giudiziaria concepita per indebolire per sempre il potere giudiziario - non può ignorare un fenomeno sociale che sta prendendo piede nelle strade di Israele. Il movimento organizzato dai familiari di 240 ostaggi catturati da Hamas chiede a gran voce che vengano riportati indietro i loro congiunti. In migliaia hanno intrapreso la marcia. Le strade di molte città sono tappezzate con le fotografie degli ostaggi, agli specchietti delle automobili sono allacciati nastri gialli di solidarietà con le famiglie. Si tratta di una protesta popolare molto vasta, non allineata con la destra o la sinistra.