Cnn, nuovo audio sul 6 gennaio: Trump voleva andare a Capitol Hill

L'emittente americana ha diffuso l'audio giovedì, in riferimento ad un’intervista che risale al marzo 2021. "Volevo tornare indietro. Stavo pensando di tornare indietro per risolvere il problema da solo. Ai servizi segreti l'idea non è piaciuta molto", ha confessato il tycoon parlando della sua volontà di andare al Congresso tornando indietro dopo un comizio

Le ammissioni di Donald Trump

In un'intervista registrata per il libro del reporter di Abc Jonathan Karl, Tired of Winning, il tycoon ha affermato, infatti, che se gli fosse stato concesso di andare in Campidoglio sarebbe stato "molto ben accolto" dalle persone presenti. "Volevo tornare indietro. Stavo pensando di tornare indietro per risolvere il problema da solo. Ai servizi segreti l'idea non è piaciuta molto", ha confessato Trump nell'intervista che risale al marzo 2021 e che, adesso, potrebbe anche essere utilizzata nel processo a suo carico. "Avrei potuto farlo. E sai cosa? Sarei stato accolto molto bene", afferma ancora l’ex numero uno della Casa Bianca nell'audio, sempre a proposito della sua volontà di andare al Congresso tornando indietro dopo il suo comizio “Stop the Steal”.

Il video su Twitter

In quella circostanza, invece, Trump restò alla Casa Bianca e impiegò oltre tre ore, dopo che i suoi sostenitori avevano sfondato le barricate del Campidoglio, per postare un video su Twitter suggerendo loro di "andare a casa".