Capitol Hill, condannato l'ex leader dei Proud Boys Enrique Tarrio

È stato condannato a 22 anni di carcere Enrique Tarrio, ex leader del gruppo di estrema destra americano Proud Boys protagonista dell'assalto a Capitol Hill, sede del governo degli Stati Uniti. Si tratta della pena più pesante inflitta contro i rivoltosi del 6 gennaio 2021. Trump intanto continua ad attaccare il procuratore speciale Smith, che indaga sul ruolo dell'ex presidente statunitense nell'assalto, accusandolo di aver cancellato delle prove.

Il ruolo di Tarrio nell'assalto a Capitol Hill Enrique Tarrio, nato a Miami da genitori cubani, ha guidato il gruppo di estrema destra Proud Boys dal 2018 al 2021, ha assistito all'assalto del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill da un hotel a Baltimora, a circa 45 miglia dalla scena dell'attacco. Non era a Capitol Hill perché due giorni prima era stato arrestato all'arrivo a Washington da Miami per un altro incidente controverso: l'incendio di una bandiera con la scritta "Black Lives Matter" in una chiesa storica della comunità. Al momento del suo arresto, la polizia ha trovato nel suo zaino due cartucce di proiettili di fucile d'assalto con il logo dei Proud Boys. È stato rilasciato con l'ordine di allontanarsi da Washington e, successivamente, le autorità hanno ammesso che la sua detenzione era avvenuta per prevenire possibili atti di violenza durante la marcia che Trump aveva indetto per il 6 gennaio 2021 con lo slogan "Stop al furto". Tarrio però non lasciò immediatamente la città. Un giorno prima dell'assalto al Campidoglio, incontrò in un parcheggio sotterraneo a Washington il leader di un'altra organizzazione di estrema destra, il fondatore degli Oath Keepers, Stewart Rhodes. Inoltre, ha trascorso i giorni precedenti l'attacco inviando istruzioni ad altri membri dei Proud Boys. Ha chiesto a uno dei suoi luogotenenti in un messaggio Telegram: "Qualunque sia il risultato... fai che sia uno spettacolo". approfondimento Assalto Capitol Hill, 10 anni a un altro membro dei Proud Boys

I procuratori: “Non sono eroi, sono criminali” "I soldati della destra hanno cercato di mantenere il loro leader al potere. Hanno fallito. Non sono eroi, sono criminali", hanno scritto i procuratori in una memoria depositata alla corte in agosto. Tra quei soldati, Tarrio era il più alto in grado: al momento dell'assalto al Campidoglio era il leader dei Proud Boys, un gruppo di estrema destra che promuove la violenza e sposa visioni antisemite, antimusulmane e misogine, e che l'organizzazione per i diritti civili Southern Poverty Law Center definisce un movimento d'odio. Più di 200 dei suoi membri hanno fatto irruzione in Campidoglio e lo hanno fatto, secondo la Procura, agli ordini di Tarrio e dei suoi luogotenenti. approfondimento Trump si dichiara non colpevole per processo su assalto Capitol Hill

Chi è Enrique Tarrio: dalla politica all'assalto a Capitol Hill A quel tempo, Tarrio aveva alle spalle una buona dose di credenziali politiche: era stato il direttore dello stato della Florida del gruppo "Latinos for Trump" e aveva tentato di candidarsi alle primarie del Partito Repubblicano per un seggio al Congresso della Florida. alla fine si ritirò. Quel seggio finì nelle mani di Mari'a Elvira Salazar, dell'ala più conservatrice del Partito repubblicano e figlia di genitori cubani in esilio a Miami. Nato anche lui a Miami 39 anni fa, Tarrio è cresciuto a Little Havana e per parte della sua vita ha avuto diverse piccole imprese nel settore della sicurezza e sorveglianza. Nelle interviste televisive, Tarrio appare spesso indossando occhiali da sole e un berretto nero. Nelle proteste avvenute a Washington prima dell'assalto al Campidoglio, i fotografi lo hanno ripreso più volte con indosso un giubbotto antiproiettile. L'assalto ha provocato la morte di cinque persone, tra cui un agente di polizia che ha subito un attacco di cuore poche ore dopo l'evento, e circa 140 agenti sono stati aggrediti. Inoltre, quattro agenti di polizia si sono successivamente suicidati. approfondimento Usa, Pence contro Trump: "Sbagliato non fermare assalto a Capitol Hill